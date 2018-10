Am Ende fehlen 115 Stimmen

März 2013: Beim Bürgerentscheid zur Zukunft des Bensheimer Bürgerhauses stimmt eine klare Mehrheit für die Sanierung. In Zahlen: 67,7 Prozent an Ja-Stimmen kann die BI für ihr Anliegen verbuchen. Allerdings fehlen am Ende 115 Stimmen, um das Quorum von 7773 Stimmen zu erreichen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 36,6 Prozent. Der Bürgerentscheid ist damit rechtlich nicht bindend.

Mai 2013: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mehrheitlich, die Kosten für die Sanierung und einen Neubau gegenüberzustellen. Die Opposition legt sich auf eine Sanierung fest, die Koalition will ergebnisoffen prüfen.

Februar 2014: Wenige Monate vor der Bürgermeisterwahl verkünden CDU und GLB, mit der Opposition gemeinsam eine Sanierung des Bürgerhauses angehen zu wollen. In der Stadtverordnetenversammlung wird mehrheitlich, aber nicht einstimmig ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst.

März 2015: Das Konzept für eine Sanierung wird vorgestellt. Die Kostenschätzungen belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro für die vollständige Sanierung bis hin zu 6,7 Millionen bei einer Realisierung mit Abstrichen. Bereits damals ist klar: Das Bürgerhaus wird nach den Arbeiten nicht mehr so aussehen wie bisher.

Mai 2015: Der Sanierungsvorschlag der Verwaltung fällt in der Stadtverordnetenversammlung durch. Quer durch alle Fraktionen findet sich eine Mehrheit gegen die Pläne. Lediglich die Bürger für Bensheim sprechen sich geschlossen für einen Umbau in Höhe von knapp sieben Millionen Euro aus. Auch Bürgermeister Richters Appell pro Sanierung im Vorfeld der Sitzung verhallt ungehört.

April 2016: Nach der Kommunalwahl im März bilden CDU, GLB und BfB eine neue Koalition im Stadtparlament. Das Dreierbündnis strebt eine Sanierung an.

Mai 2016: Die Stadtverordnetenversammlung fasst mal wieder einen Grundsatzbeschluss. Das Bürgerhaus soll saniert werden. Nein-Stimmen und Enthaltungen kommen wie in der Vergangenheit auch aus den Reihen von CDU und GLB. Die FDP stimmt geschlossen dagegen, ebenso Rolf Tiemann als Vertreter der FWG. Die SPD votiert dafür.

März 2017: Bürgermeister Richter teilt der Stadtverordnetenversammlung mit, dass die Modernisierung des Bürgerhauses auf 8,88 Millionen Euro geschätzt wird – abzüglich Fördermittel und Steuervorteilen muss die MEGB als Bauherr und Eigentümer der Immobilie 5,4 Millionen Euro finanzieren.

Mai 2017: Das Stadtparlament votiert mit deutlicher Mehrheit für die Bürgerhaus-Pläne. Die Sanierung kann von der Verwaltung nun in Angriff genommen werden.

Februar 2018: Die Modernisierungsarbeiten sollen ab Mai beginnen, ein erster Entwurf, wie das Bürgerhaus 2.0 aussehen könnte, stößt öffentlich auf Kritik – und erhält keine Zustimmung durch die Denkmalpflege.

April 2018: Architekt Matthias Losacker präsentiert eine mit der Denkmalbehörde abgestimmte Variante, die die alte Gebäudeform durch ein Vordach kaschieren soll. Der Säulen-Entwurf ist geboren und hat bis heute Bestand.

Mai 2018: Die innere Entkernung des Bürgerhauses beginnt und soll bis zum Winzerfest abgeschlossen sein. Danach geht es an die Fassade. Als Fertigstellungstermin steht nach wie vor der 1. Januar 2020 im Raum.

Oktober 2018: Die Rathausspitze teilt mit, dass sich die Kosten für das Großprojekt auf 10,96 Millionen Euro erhöhen. Als Grund nannte Bürgermeister Richter die aufwendigen und nicht geplanten Fassadenarbeiten und die allgemeine Preissteigerung. Die Fertigstellung verschiebt sich auf mindestens Ende März 2020. Die MEGB muss zur Finanzierung einen Kredit in Höhe von 6,2 Millionen aufnehmen. dr

