Am Freitag erste Elferratssitzung der BKG

Bensheim.Am Freitag, 1. Februar, startet die Bensheimer Karneval-Gesellschaft unter dem Motto „Flowerpower mit Eijo“ ihr närrisches Programm und lädt zu den Elferratssitzungen ein. Diese finden im Kolpinghaus statt, da das Bürgerhaus bekanntlich derzeit saniert wird.

Bereits seit September laufen die Vorbereitungen für die Sitzungen, durch die Sitzungspräsident Hans Bang führen wird. Mit humorvollen Vorträgen, Gesangs-, Tanz- und Trommelgruppen will die BKG den Besuchern einen lustigen, kurzweiligen Abend bereiten.

Insgesamt vier Termine

Nach der Premiere am Freitag werden auch Samstag (2.), Freitag, 8. Februar, und Samstag, 9. Februar, als Sitzungstermine angeboten. Beginn ist jeweils bereits um 19.31 Uhr . An den Samstagen findet von 24 bis 2 Uhr eine After-Show-Party mit „DJ Bütt“ statt.

Weitere Veranstaltungen wie die Rosenmontagsparty mit den Pink Panthers am 4. März und die Kinderfastnachtsparty am Fastnachtdienstag, 5. März, finden wie gewohnt im Kolpinghaus statt.

Die BKG macht darauf aufmerksam, dass das Parkhaus am Neumarkt bis 24 Uhr geöffnet hat, das Parkhaus am Heilig-Geist-Hospital und die Tiefgarage am Bahnhof sind durchgängig geöffnet. Restkarten für die Elferratssitzungen und Eintrittskarten für die Rosenmontagsparty gibt es bei der Parfümerie Scheid in Bensheim am Marktplatz, Hauptstraße 31, online unter www.tillvunbensem.de und telefonisch unter 06251/76147. Die Karnevalisten freuen sich auf viele Besucher im Kolpinghaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019