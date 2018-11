Am Freitag Familienkirche

Schönberg.Unter dem Motto „Ganz schön mutig“ heißt es dieses Mal „David besiegt Goliath“ im Rahmen der Familienkirche am Freitag (9.) um 17 Uhr. Der Familien-Gottesdienst der neuen Form hat sich etabliert und findet wieder im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen, Am Rosengrund 11, statt.

Es soll ein Gottesdienst zum Verstehen, Begreifen und selber Mitmachen mit Raum für spirituelle Erfahrung sein – mit Liedern und einer spannenden biblischen Geschichte.

Im Sinne der Gottesfamilie sind alle Interessierten eingeladen: Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, aber auch Singles oder Paare ohne Kinder, egal ob evangelisch, katholisch oder auf der Suche.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen, zu einem einfachen Abend-Snack noch ein bisschen zusammenzubleiben.

Die Kirchengemeinde hat Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienst beim Dekanat Bergstraße, weiterhin dafür gewinnen können, diese neue Form des Gottesdienstes vorzubereiten und zu leiten. Am Sonntag (11.) entfällt der Gottesdienst in der Gemeinde. Der Martinsumzug der Kita Leuchtturm findet am Dienstag, 13. November, statt. Und im Dezember steht der nächste „Familiengottesdienst am Freitag“ um 17 Uhr an. red

