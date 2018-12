Am Freitag Familienkirche für Jung und Alt

Schönberg/Wilmshausen.Passend zur Adventszeit heißt das Thema der nächsten Familienkirche für Jung und Alt: „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Gefeiert wird der besondere Gottesdienst am kommenden Freitag (14.) um 17 Uhr im Gemeindesaal, Am Rosengrund 11, der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen.

Es geht um die alten Prophezeiungen von Jesaja, der selbst in einer dunklen Zeit gelebt hat, aber als Verkünder des kommenden Heils gilt. Zusammen mit der Gemeindereferentin Katja Folk überlegen Kinder und Erwachsene, wo Dunkelheiten in unserem Leben liegen, zünden Hoffnungslichter an und hören schon einmal die Weihnachtsgeschichte, mit Kerzen erzählt.

Im Anschluss sind alle eingeladen, bei Kinderpunsch, Glühwein und etwas zum Knabbern noch ein bisschen zu verweilen. Im Sinne der Gottesfamilie sind alle Interessierten eingeladen: Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, aber auch Singles oder Paare ohne Kinder, egal ob evangelisch, katholisch oder auf der Suche.

Die Kirchengemeinde hat Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienste beim Dekanat Bergstraße, auch weiterhin dafür gewinnen können, diese neue Form des Gottesdienstes vorzubereiten, zu entwickeln und zu leiten. Sie leitet auch die jetzt schon laufenden Proben für ein kleines Krippenspiel mit den Kindern für Heiligabend.

An den kommenden Sonntagen (16. und 23. Dezember) entfallen die Gottesdienste in der Gemeinde. Dafür lädt die Gemeinde jetzt schon ein zum stimmungsvollen Familiengottesdienst mit Krippenspiel an Heiligabend, Montag, 24. Dezember, 16.30 Uhr, in der Marienkirche mit musikalischer Gestaltung. Den Gottesdienst an jenem Nachmittag hält Pfarrer Mario Hesse-Keil.

Am 1. Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, 10 Uhr, ist Festgottesdienst mit Abendmahl in der Marienkirche. Diesen Gottesdienst hält Pfarrerin Uta Voll. red

