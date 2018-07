Anzeige

Bensheim.Das Akzente-Team der Evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim lädt zu den diesjährigen „Abendlichtspielen“ ein. Im schön gelegenen Tiefhof hinter der Kirche in der Eifelstraße 37 gibt es an vier Sommerabenden jeweils einen Film zum Genießen und Nachdenken, begleitet von Snacks und Getränken.

Am Freitag, 13. Juli, ist der Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ zu sehen. Im Mittelpunkt des Fantasyfilms auf der Grundlage von Joanne K. Rowlings, Autorin der Harry-Potter-Romane, gleichnamigem Buch steht der exzentrische Zauberer Newt Scamander. Scamander erforscht magische Wesen auf dem ganzen Planeten. In seinem unscheinbaren, aber im Inneren durch Magie vergrößerten Koffer beherbergt er eine ganze Sammlung magischer Kreaturen samt ihrer Lebensräume. Ein Film voller spannender Wendungen und unvergesslicher Momente.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Einlass ist um 20.30 Uhr, die Filmvorführung beginnt um 21.30 Uhr – bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus. red