Am Freitag „Hole Full Of Love“ im Musiktheater Rex

Bensheim.Die AC/DC-Tribute-Band „Hole Full Of Love“ kommt am Freitag, 19. Oktober, ins Musiktheater Rex in Bensheim. Beginn ist um 20.30 Uhr. „Hole Full Of Love“ bietet nach eigenen Angaben eine authentische Bühnenshow, die sich konsequent an den Rock’n’Roll-Anfängen der frühen AC/DC-Jahre orientiert. Dabei sei die Band so überzeugend, dass auch Dave Evans (Mitgründer und Ex-Sänger von AC/DC) die Musiker schon als Begleitband auswählte und sie mit The Sweet oder Axxis die Bühne teilten. red/Bild: Rex

