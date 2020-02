Am Freitag Kundgebung gegen Rechts

Bensheim.Auf Initiative einer Schülerin der Geschwister-Scholl-Schule wird es am Freitag (28.) um 17 Uhr auf dem Bensheimer Marktplatz eine Kundgebung gegen Rechts geben. „Auch wir an der Bergstraße müssen uns, in Zeiten zunehmender Gewalt, klar und deutlich positionieren. Für eine offene und tolerante Gesellschaft, gegen Hass und Hetze“, schreiben die Organisatoren in einer Ankündigung der Veranstaltung.

Das Engagement der Schülerin stieß auf große Resonanz, so dass sich in den vergangenen Tagen viele Unterstützende zusammenfanden – darunter Gewerkschafter, Kommunalpolitiker, das Antidiskriminierungsnetzwerk mit Sitz in Bensheim, der Verein Fabian Salars Erbe. „In diesen Zeiten von Hatespeech und Hetze ist es unsere Pflicht, als Zivilgesellschaft zusammenzurücken“, betont Vereinsvorsitzende Salome Saremi-Strogusch.

Am Freitag werden auf dem Marktplatz mehrere Reden gehalten. Die Organisatoren wollen damit vor allem nach den Ereignissen in Hanau ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und sich solidarisch mit den Opfern erklären. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.02.2020