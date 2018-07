Anzeige

Auerbach. Am Freitag (13.) wird das Auerbacher Bachgassenfest eröffnet, traditionell läuten die Auerbacher Vereine mit Tänzen und musikalischen Beiträgen das dreitägige Freiluft-Spektakel im historischen Ortskern ein.

Für die musiklaische Unterhaltung sorgen unter anderem die Original Blütenweg-Jazzer sowie Schlagerkönig Rico Bravo. Die HSG Bensheim/Auerbach präsentiert der Öffentlichkeit ihr Team für die Bundesliga-Saison 2018/19. Die Handballerinnen stellen sich Fans und Besuchern am Flames-Stand am Evangelischen Gemeindezentrum vor.

Am Samstag (14.) ist traditionell Bootfahren angesagt in der Bachgasse. Um 14 Uhr beginnt der Verkauf der angefertigten 150 Schiffe. Die Regatta auf „der“ aufgestauten Bach wird um 16 Uhr angepfiffen. Am Sonntag (15.) ist die Auerbacher Einkaufmeile an der B 3 von 13 bis 18 Uhr geöffnet. red