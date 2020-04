„Am Junkergarten“ wird gesperrt

Schwanheim.Um das Trinkwasser-Netz auf dem technisch aktuellen Stand zu halten und die Versorgungssicherheit nicht zuletzt in den auch zukünftig zu erwartenden heißen Frühlings- und Sommermonaten sicherzustellen, ist es notwendig, die Fernwasserleitungen in der Straße Am Junkergarten in Bensheim-Schwanheim zu erneuern, teilt der Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost in einer Pressenotiz mit.

Dafür muss die Straße Am Junkergarten von Donnerstag, 7. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Die Verkehrsführung erfolgt über eine überörtliche Umleitung, die vor Schwanheim beginnt und die Fahrzeuge weiträumig um die Gemeinde umleitet. Der Anliegerverkehr kann über die Straße Am Falltor und die Weyrichstraße erfolgen.

Müllabfuhr ist organisiert

Die Anlieger in der Straße Am Junkergarten können bis zu ihren Grundstücken fahren. Allerdings ist mit temporären Einschränkungen zu rechnen. Auch die Müllabfuhr ist in der Zeit der Sperrung organisiert. Mülltonnen, in dem für die Müllfahrzeuge nicht zugänglichen Bereich, werden zu einer Müllsammelstelle transportiert.

Die Anwohner wurden in einem Schreiben des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost darum gebeten, ihre Abfallbehälter mit der Hausnummer zu kennzeichnen. Auch mit den Rettungsdiensten sind die Arbeiten abgesprochen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die Arbeiten sind notwendig, um die Trinkwasserversorgung von Schwanheim, Fehlheim, Rodau und Langwaden in ausreichender Menge und mit dem nötigen Druck gewährleisten zu können“, erläutert Verbandsdirektor Ingo Bettels. Ein funktionierendes Leitungssystem ist notwendig, damit das Trinkwasser in gewohnter Qualität und Sicherheit bereitgestellt werden kann.

„Die Anwohner sollten sich nicht scheuen, während der Bauarbeiten die Mitarbeiter vor Ort anzusprechen. Nur so können wir Probleme direkt beheben“, sagt Benjamin Scholz, Technischer Leiter beim Wasserbeschaffungsverband. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.04.2020