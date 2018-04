Anzeige

Bensheim.Das Kleiderstübchen von Pro Vita in der Mathildenstraße 36 in Bensheim ist mit seinem erweiterten Angebot am Mittwoch (18.) von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Ausgegeben werden Kinderkleider in den Größen 50 bis 164, sowie alle mit der Betreuung von Kindern notwendigen Dinge. Das Angebot umfasst unter anderem Bettchen mit Zubehör, Kinderwagen, Autositze, Toilettensitze, Puzzle und Spiele, sowie eine große Auswahl an Bade- Sport- und Regenkleidung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des Bedarfs zur Betreuung von Kindern zur Verfügung stellen möchte, kann über kleiderstuebchen@pro-vita-bensheim.de bzw. telefonisch mit Frau Würz 06251/65929 oder Frau Zipp 06251/9707653 Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Abgabe zu vereinbaren, da die Spenden nur persönlich entgegengenommen werden. red