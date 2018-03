Am Montag geht der Vorhang auf

Anzeige

Bensheim.Am Montag (5.) startet die 23. Woche junger Schauspieler in Bensheim. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung (ab 19 Uhr im Foyer des Parktheaters) stellen Hermann Beil und Marlene Schäfer im Gespräch mit den Akteuren das Programm vor. Danach – um circa 20.15 Uhr – geht es dann mit dem ersten Stück los: „Grounded“ – ein Monolog von George Brant mit dem Schauspiel Frankfurt. Es geht um die Fragwürdigkeit der drohnengestützten Kriegsführung und eine Kämpferin, die keine Mörderin sein will. Dauer der Vorstellung: etwa 50 Minuten, keine Pause. Der Eintritt für dieses Auftaktfest und die erste Aufführung ist frei.

Am Dienstag (6.), 20 Uhr, ist die Theaterakademie August Everding, München, mit einer Stückentwicklung von Dimitrij Schaad und Ensemble zu Gast im Parktheater: In „Die Konsistenz der Wirklichkeit“ spüren acht Schauspielstudierende Situationen nach, in denen sich die Konsistenz zu der Wirklichkeit um einen herum plötzlich verändert. Sie erschaffen Bühnenmomente, die sie so oder so ähnlich selbst erlebt haben könnten.

Warum sollten junge Menschen ins Theater gehen? Einige ... Warum sollten junge Menschen ins Theater gehen? Einige Antworten von Schülern aus dem Grundkurs Deutsch der Jahr gangsstufe 10 von Gabriele Lang: "Das Theater ist realer als ein Film - und das Stück wird live vor geführt."

In ihnen spielen so unterschiedliche Dinge wie der Münchner Amoklauf im Jahr 2016, unverhoffte Vaterschaften, Horrorclowns oder ein sprechender Straßenhund eine Rolle. Und dennoch verbindet sie etwas: Sie alle thematisieren mit spielerischer Leichtigkeit die Sehnsüchte und Ängste ihrer Generation. Dauer der Vorstellung: etwa 60 Minuten, keine Pause.