Am Montag Sitzung der VBB

Bensheim.Die neu gegründete Wählerinitiative „Verantwortungsbewusste Bürger Bensheim“ trifft sich am Montag (19.) um 19 Uhr zu ihrer Sitzung in der Gaststätte Präsenzhof (Bahnhofstraße). Hierzu sind alle interessierten Bensheimer eingeladen, die bereit sind, sich zukünftig in der Kommunalpolitik einzubringen.

Es soll dabei um aktuelle Themen gehen, etwa die Straßenbaumaßnahme in Gronau, die Situation der Sparkasse sowie die Vorbereitung für die Listenaufstellung zur Kommunalwahl 2021.

Wegen begrenzter Anzahl der Personen wird um Anmeldung gebeten, Telefon 0157/731928509 oder E-Mail: mail@info-vbb.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.10.2020