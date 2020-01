Am Montag Sonnengebet

Bensheim.Das Sonnengebet, eine Meditation in Bewegung aus Indien, wird jeweils am ersten Montag des Monats im Pfarrzentrum von Sankt Georg angeboten. Das nächste Morgengebet findet am Montag (3.) statt. Beginn ist um 6.45 Uhr, anschließend kann gemeinsam gefrühstückt werden.

Alle, die sich für eine andere Form des Betens interessieren und sich auf diesen Weg einlassen wollen, sind eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Übung des Sonnengebets und eine kurze Sitzmeditation dauern etwa eine halbe Stunde. Eine rutschfeste Matte, bequeme Kleidung und warme Socken sind mitzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020