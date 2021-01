Am Montag Videokonferenz des SPD-Vorstands

Bensheim.Am Montag, 11. Januar, um 19 Uhr laden die kommissarischen Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser und Thorsten Schrader zur monatlichen Vorstandssitzung der SPD Bensheim ein. Auch diese Sitzung wird wieder im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden.

Dabei werden die Leiter der Wahlkampfteams über ihre Arbeit berichten. In den vergangenen Wochen wurde dabei auch ein Wahlprogramm entworfen, über das die Mitglieder in einem Forum diskutieren und auch Änderungswünsche einbringen können. Die Organisation dieses Forums und die Einsetzung einer Antragskommission sollen in dieser Sitzung beschlossen werden. Welche Aktivitäten zur Vorbereitung der Kommunalwahl außerdem nötig sind, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls erörtert.

Berichte aus der Fraktion und den Ausschüssen sowie ein Austausch über weitere aktuelle Themen werden den Verlauf dieser Sitzung beschließen. Gäste finden die Einwahldaten auf der Homepage der SPD Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.01.2021