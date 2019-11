Am Samstag Après-Ski-Party

Bensheim.Winterliches Wetter ist bestellt, und in den Bergen liegt schon ordentlich Schnee: Die Skifahrer und Snowboarder der DJK SSG Bensheim verkürzen die Wartezeit bis zum Start in die Wintersportsaison mit der Après-Ski-Party im Weingut Jäger.

Im „Café Kuhstall“

Am Samstag (16.) ab 19 Uhr wird das „Café Kuhstall“ zum Après-Treffpunkt mitten in Bensheim. Alle Wintersportfreunde sind eingeladen, ihre kuschligen Winterjacken und Ski-Accessoires aus dem Schrank zu holen und den Winter an der Bergstraße einzuläuten. Weitere Informationen zum Programm der SSG-Skiabteilung gibt’s unter ski.ssg-bensheim.de und bei allen Übungsleitern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019