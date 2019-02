Am Samstag Demo gegen den Abriss

Bensheim.Die Tage des Hauses am Markt sind gezählt. Das verdeutlichte zuletzt die Pressekonferenz von Bürgermeister Rolf Richter am Donnerstag, bei der er einen Gastronomen für den geplanten Neubau am oberen Marktplatz präsentierte. Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ will sich von diesen Aussichten aber nicht entmutigen lassen.

Sie rufen nach wie vor für Samstag (2.) zu einer Demonstration gegen den Abriss des Baus aus den 70er Jahren auf. Beginn ist um 10 Uhr. Vom Marktplatz aus will die Gruppierung über die obere und untere Fußgängerzone (Hauptstraße) bis zum Storchennest und wieder zurück ziehen. Am Haus am Markt soll es dann eine Abschlusskundgebung geben.

1200 Unterschriften gesammelt

Die „Mutbürger“ setzen sich bekanntlich und wie mehrfach berichtet für den Erhalt und die Sanierung des Hauses am Markt ein. Seit Oktober werden dafür Unterschriften gesammelt. Bisher hat man nach eigenen Angaben 1200 zusammen. Die Vereinigung ist im Gegensatz zur Rathausspitze und weiten Teilen der Koalition der Überzeugung, dass die Räumlichkeiten nach einer „Minimalsanierung“ vermietbar seien. Zudem weise das Gebäude eine solide Bausubstanz auf und wäre über einen vorhandenen Aufzug zu 60 Prozent barrierefrei nutzbar.

Dass es einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für Abriss und Neubau gibt, stellt für die Männer und Frauen um Initiator Edbill Grote kein Problem da.

„Kein Beschluss ist in Stein gemeißelt, wenn sich die Voraussetzungen geändert haben“, meint Frank Gräff dazu, der am Samstag auf eine große Beteiligung an der Demo hofft. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019