Anzeige

Bensheim.Jedes Jahr kurz vor oder nach Ostern und somit außerhalb von Wahlkämpfen holen die Bensheimer Freidemokraten die Meinung der Bürger zu einigen kommunalpolitischen Themen ein.

Mittels einer Infotafel und blauer und roter Klebepunkte fragen die Mandatsträger und Aktiven die Passanten in wenigen Minuten bezüglich ihrer Zustimmung oder Ablehnung.

Der Informationsstand findet am Samstag (7.) von 9.30 bis 13 Uhr dieses Mal an der Mittelbrücke gegenüber Kaufhaus Ganz und nicht wie üblich am Marktplatz statt.