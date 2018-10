Am Samstag heulen die Sirenen

Bensheim.Für die Freiwillige Feuerwehr Bensheim wird es am Samstag (27.) ernst. Alle zwei Jahre treten die Feuerwehrmänner und -frauen zur Inspektion an, welche vom Kreisbrandinspektor und seinen Kreisbrandmeistern abgenommen wird.

Um 14 Uhr treten die Brandschützer auf dem Vorplatz des Stützpunkts in der Robert-Bosch-Straße an. Bevor es losgeht, wird zuerst vom Wehrführer traditionell kurz die Einsatzabteilung der Delegation des Kreises vorgestellt. Anschließend wird die Jugendfeuerwehr ihr Können unter Beweis stellen. Als Ausgangssituation wird ein Werkstattbrand mit Menschenrettung angenommen, bei der sich die Jugendlichen in der verrauchten Werkstatt befinden und sich primär auf die Menschenrettung konzentrieren, bevor das nicht so unwichtige Feuer gelöscht werden kann.

Gegen 15.30 Uhr werden dann die Sirenen im Stadtgebiet mit einem „zweimal unterbrochenen Dauerton von einer Minute“ aufheulen. Dieses Sirenensignal richtet sich primär nicht an die Bevölkerung, sondern dient bundesweit zur Alarmierung der Feuerwehrdienstleistenden durch die Leitstellen. Anders ist es bei einem auf- und abschwellenden Heulton. Dieses wird als ein Katastrophen-Warnsignal für die Bevölkerung genutzt, um sie auf eine regionale oder örtliche Gefahr hinzuweisen.

Die Übung wird am Marktplatz stattfinden, genauer gesagt am ehemaligen Kaufhaus Krämer. Angenommen wird ein Brandausbruch, welcher durch Bauarbeiten im ersten Obergeschoss ausgelöst wurde. Das Szenario sieht vor, dass sich zur Zeit des Brandausbruches mehrere Personen im Gebäude befinden, welche nun vermisst werden. Alarmiert wird die Bensheimer Wehr mit weiteren Einsatzkräften aus der Nachbarschaft und dem Rettungsdienst. Gefahr für die Bevölkerung besteht zu keiner Zeit. Vielmehr ist die Bevölkerung herzlich zum Zuschauen eingeladen und kann sich gerne vor Ort ein Bild der eingespielten Lage machen und die Einsatzkräfte bei der Abarbeitung des Einsatzes begutachten.

Nach diesem anstrengenden Nachmittag können sich die Feuerwehrangehörigen auf einen schönen und gemütlichen Abend im Kolpinghaus freuen. Dort wird ab 20 Uhr der Kameradschaftsabend der Wehr abgehalten, bei dem auch Kameraden aus den Partnerstädten Mohács (Ungarn) und Beaune (Frankreich) dabei sein werden. red

