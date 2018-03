Anzeige

Bensheim.Am Samstag (17.) gibt es die Möglichkeit zum aktiven Mitmachen bei der Aktion „Sauberhaftes Bensheim“ mit dem Ziel der Müllbeseitigung und dem Sauberhalten der Landschaft und Natur in Bensheim.

Der BUND-Ortsverband legt Mitmachstationen an, bei denen Müllsäcke, Greifer und Handschuhe zum Einsatz bereitliegen. Diese werden am Parkplatz Wambolder Sand, im Gewerbegebiet Stubenwald II und bei den Tongruben an der Sirona-Unterführung eingerichtet. Bei freier Zeiteinteilung könne am Samstagvormittag ein Beitrag für eine müllfreie Landschaft geleistet werden.

Eine saubere Stadt und eine müllfreie Landschaft sind für die meisten Menschen ein wichtiges Stück Lebensqualität, die immer dann beeinträchtigt wird, wenn rücksichtslose Bürger ihren Müll achtlos auf Straßen oder öffentliche Grünflächen werfen.