Am Samstag Öko-Börse

Bensheim.Die dritte Aktion der Öko-Börse Bensem dreht sich um das Thema CO2-Bilanz: Welchen persönlichen und kollektiven Fußabdruck hinterlassen wir in der Umwelt? Wie sieht der weltweite Vergleich aus? Wie kann man den persönlichen Treibhausgas-Ausstoß verringern? Und wie kann eine sozial verträgliche CO2-Steuer aussehen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Öko-Börse am Samstag (25.) von 11 bis 14 Uhr an der Mittelbrücke vor dem Kaufhaus Ganz. Es gibt Interviews und Informationen zum Thema CO2-Bilanz. Ein Poster mit den Informationen zur Bilanz wird auch schon zum Streik von Fridays For Future am Freitag (24.) von 12 bis 14 Uhr am Marktplatz ausgestellt sein.

Der CO2-Fußabdruck stellt bildlich da, wie klimabelastend ein Mensch lebt. Dafür berechnet er die Menge an CO2-Emissionen, die durch den gesamten Konsum entstehen. Der Name stimmt allerdings nicht ganz: Denn nicht nur Kohlendioxid findet Eingang in die Rechnung, auch andere klimaschädliche Gase wie Methan und Lachgas werden mit einbezogen und umgerechnet. Die Öko-Börse Bensem hat zum Ziel, lokale Aktivitäten gegen den Klimawandel und für eine nachhaltigere Welt sichtbar zu machen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019