Am Samstag Radtour ins Ried

Bensheim.Am Samstag (25.) bietet die Bürgerhilfe Bensheim eine gemütliche Radtour durchs Ried an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof Bensheim, Ostseite an den Taxis/Radabstellanlagen.

Die Fahrtzeit beträgt insgesamt etwa zweieinhalb Stunden bei insgesamt 35 Kilometern Strecke. Vorgesehen ist eine großzügige Pause und Mittagessen am Bickenbacher Erlensee, teilen die Organisatorinnen Gudrun Nowak und Barbara Schaack mit.

Anmeldung erforderlich

An der Radtour können sich sowohl Mitglieder der Bürgerhilfe als auch Gäste beteiligen. Anmeldung per Telefon oder Mail ist erforderlich: 06251/69999 oer E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.07.2020