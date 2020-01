Am Samstag Repair-Café

Auerbach.Die Experten vom Repair-Café Bergstraße reparieren am kommenden Samstag (18.) von 14 bis 17 Uhr in der Behindertenhilfe Bergstraße (Eingang über Saarstraße/Weserstraße) in Bensheim-Auerbach Haushalts- und Elektrogeräte.

Egal ob der Computer seinen Geist aufgegeben hat, ob ein alter Pullover geflickt werden muss oder mechanische Geräte nicht mehr reibungslos laufen, die Repair-Mitglieder lassen nichts unversucht, die begutachteten Gegenstände wieder zum Laufen zu bringen, beziehungsweise sie so herzurichten, damit sie wieder getragen werden können. Bei gut einem Drittel gelingt die Reparatur.

Damit die Wartezeit für die Besucher nicht zu lang wird, gibt es Kaffee und Kuchen. Der Verzehr ist kostenlos, über Spenden freuen sich die Experten.

Mit dabei ist am Samstag wieder die befreundete Foodsharing-Initiative. Die Lebensmittelretter sammeln in Supermärkte Ware ein, die ansonsten weggeworfen würde und verschenken diese. Sie freuen sich über jeden, der sich unentgeltlich davon etwas mit nach Hause nimmt oder an Ort und Stelle verzehrt. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.01.2020