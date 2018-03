Anzeige

Bensheim.Nach den Kursen in den vergangenen Jahren folgt aufgrund des hohen Interesses ein weiterer Schnittkurs des BUND Bensheim. Termin ist am Samstag (10.) von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist am Autohaus Vogel in Zwingenberg.

Die Teilnehmer können dazu ihre eigenen Werkzeuge mitbringen. Auf der Streuobstwiese des BUND werden Grundlagen des Obstbaumschnitts und verschiedene Schnitttechniken gezeigt. In bewährter Form wird Dietmar Eberhard von „Die Grünwerkstatt“ aus Lorsch den Kurs leiten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anschaulich werden verschiedene Schnitttechniken wie der Erziehungs- oder der Erhaltungsschnitt gezeigt. Da unterschiedliche Obstbäume wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder auch Zwetschgen vorhanden sind, kann auf einzelne Besonderheiten gut eingegangen werden.