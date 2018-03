Bilderbuchlandschaften: Die Multivisionsshow „Neuseeland – Trauminsel am schönsten Ende der Welt“ ist am 2. März im Bürgerhaus Kronepark zu sehen. © Stefan Weindl

Auerbach.Unter dem Titel „Neuseeland – Trauminsel am schönsten Ende der Welt“ wird am Freitag, 2. März, eine Panorama-Multivisionsshow im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Fotograf Stefan Weindl, bereits bekannt durch seine Multivisionen über Australien, Südamerika, Norwegen, New York, Kanada und Südafrika präsentiert dabei rund 600 Aufnahmen, die innerhalb von

...

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.02.2018