Bensheim.Für Sonntag (17.), 20 Uhr, lädt die Hahnmühle-Stiftung der Michaelsgemeinde zu einem Konzert in die Michaelskirche ein. Auf dem Programm stehen die Präludien und Fugen Nr. 1-12 des Wohltemperierten Klaviers Teil II. Das Werk zeigt die Meisterschaft des alten Bach. Am Cembalo: Christoph Bergner. Es wird kein Eintritt erhoben. Am Ausgang wird um eine Spende für das Kindergartenprojekt in Njombe/Tansania gebeten. red

