Am Sonntag Erntedankfeier

Bensheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Auerbach und Hochstädten lädt zum Erntedankfest für Sonntag (28.) um 10 Uhr in die von fleißigen Händen schön geschmückte Bergkirche ein. Das Abendmahl wird dabei nicht in klassischer Form gefeiert werden, sondern als Agapemahl mit Brot und Weintrauben.

Auch in diesem Jahr wird der Gottesdienst wieder von den Teilnehmern des Gospel-Workshops sowie dem Kinderchor der Gemeinde unterstützt. Der musikalische Leiter des Workshops, Tenor und Musikpädagoge Wolfgang Vetter, hat wieder ein tolles Repertoire an Blackgospels und Negro Spirituals zusammengestellt. Hier können sich die Sängerinnen und Sänger als sogenannte Vorsänger wie in afroamerikanischen Gottesdiensten versuchen.

Auch zum Gottesdienst am Reformationstag, Mittwoch (31.), um 19 Uhr mit klassischem Abendmahl und musikalischer Unterstützung des Posaunenchors unter der Leitung von Werner Müller lädt die Kirchengemeinde in die Bergkirche ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018