Am Sonntag Erntedankfest

Bensheim.Für kommenden Sonntag (23.) lädt die Michaelskirche zum Erntedankfest ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird von der Kantorei musikalisch gestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Kirchencafé und einem Frühschoppen eingeladen. Die Kinder werden zusammen mit den Konfirmanden zum Eingang des Gottesdienstes die Erntedankgaben zum Altar tragen. Sie treffen sich vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus. Es wäre schön, wenn Erntegaben mitgebracht werden, schreibt die Kirchengemeinde.

Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Erntegaben gegen eine Spende abgegeben. Die Spenden kommen dem Kinderheim in Padilha/Brasilien zugute. In diesem Heim in Padilha und seiner Filiale in Taquara werden zur Zeit etwa 100 Kinder betreut. Sie kommen alle aus schwierigsten familiären Verhältnissen. Die Michaelsgemeinde konnte die Einrichtung, mit der sie seit über 30 Jahren verbunden ist, in diesem Jahr mit der Anschaffung eines Kleinbusses unterstützen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018