Am Sonntag Erntedankgottesdienst mit Bachkantate

Bensheim.Im Rahmen des Erntedankgottesdienstes in der Michaelskirche (22. September, 10 Uhr) kommt in diesem Jahr Johann Sebastians Bachs Kantate „Brich dem Hungrigen dein Brot“ (BWV 39) zur Aufführung.

Der Text des Eingangschores macht unmittelbar deutlich, dass im Dank immer auch das Leid der Welt und damit die Aufforderung zum Teilen und Helfen eingeschlossen sind: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackend siehest, so kleide ihn ....“ (Jesaja 58). Der musikalisch meisterhafte und anspruchsvolle Chorsatz Bachs weist vielfältige kompositorische Mittel auf, neben akkordlichen Teilen stehen kurze Fugen, die Klangfülle des Orchesters erhält durch zwei Blockflöten und Oboen besondere und reizvolle Akzente.

Die auf den Eröffnungschor folgenden Rezitative und Arien eines unbekannten Textdichters sind jeweils für Solisten der Stimmlagen Sopran, Alt und Bass komponiert. In der Sopranarie „Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe ....“ im zweiten Teil der Kantate kommt auch noch einmal der Klang der beiden Blockflöten zur Geltung. Der abschließende Choral „Selig sind, die aus Erbarmen sich annehmen fremder Not“ ist ein schlichter Chorsatz.

Musikalisch gestaltet wird die Kantate im Gottesdienst von der Kantorei der Michaelskirche, der Camerata Michaelis und den Gesangssolisten Katharina Sahmland (Sopran), Gerda-Maria Knauer (Alt) und Daniel Schäfer (Bass). Die Leitung hat Kantor Konja Voll.

Bachs meisterliche Komposition verdeutlicht einmal mehr, dass Lob und Dank besonders mitreißend und anrührend durch die Musik zum Ausdruck kommen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019