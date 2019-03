Am Sonntag Fernsehgottesdienst

Bensheim.Aus der Stadtkirche Sankt Georg wird am morgigen Sonntag (31.) ab 9.30 Uhr ein von den Schülerinnen der benachbarten Liebfrauenschule gestalteter Schulgottesdienst live im ZDF übertragen.

Morgen ist der vierte Sonntag der Fastenzeit – der sogenannte „Laetare“-Sonntag, der die Halbzeit auf dem Weg zu Ostern markiert. Das lateinische „Laetare“ steht für Freude – auch deshalb will Pfarrer Heinz Förg, der an der LFS als Schulseelsorger tätig ist, mit seinen Schülerinnen und dem Lehrerkollegium einen frohen Gottesdienst in Sankt Georg feiern. Musikalisch gestaltet wird er durch einen Projektchor von Pädagogen und Schülerinnen, geleitet von Lydia Kloos. Regionalkantor Gregor Knop begleitet den Chor an der Orgel. Die Generalprobe für die Live-Übertragung am Sonntag findet am heutigen Abend (30.) ab 17.30 Uhr in Sankt Georg statt – zu dieser Vorabendmesse sind Bensheimer Gläubige zum Mitfeiern eingeladen.

Das Gleiche gilt am Sonntag für den Fernsehgottesdienst. Vorrang haben morgen jedoch zunächst die Mitglieder der LFS-Schulgemeinde und ihre Familien. Sollten die Platzkapazitäten erschöpft sein, haben Interessierte die Möglichkeit, im LFS-Forum den Gottesdienst per Live-Stream mitzuerleben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019