Am Sonntag Friedenskonzert

Bensheim.Wochenlang haben Kinder, Erzieher und Eltern der Kita Sankt Albertus 5000 Friedenstauben aus Papier gefaltet für eine groß angelegte Friedens-Aktion in der Stadtkirche Sankt Georg. Die Kitakinder wollen Friedensboten sein, sie setzen ein Zeichen der Solidarität mit allen Kindern, die im Unfrieden leben, in zerrütteten Familien sowie mit den Kindern in Kriegsgebieten und Flüchtlingskindern.

Kinderchöre wirken mit

Die Friedensinstallation der Kirchengemeinde und der Albertus-Kita wird mit einem großen Friedenskonzert unter dem Motto „Kinder stimmen für den Frieden – Kinderstimmen für den Frieden“ am Sonntag (17.) um 17 Uhr in der Stadtkirche der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Walter Renneisen und mehrere Kinderchöre unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop werden mitwirken.

Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Rolf Richter übernommen. Die Leiterin der Kita Sankt Albertus, Monika Hess, und Pfarrer Thomas Catta laden zu dieser besonderen Veranstaltung alle Interessierten ein. red

