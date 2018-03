Anzeige

Gronau.Am Palmsonntag (25.) veranstaltet der Ortsbeirat seinen Grenzgang. Auch im Zeitalter der digitalisierten Vermessung hält das kommunale Gremium an diesem Ritual fest, das ursprünglich dazu diente, die Gemarkungsgrenzen und entsprechende Nutzungsrechte ins Gedächtnis der Dorfbewohner zu rufen. In der Gegenwart werden im Rahmen des Rundgangs häufig aktuelle kommunale Themen behandelt. So führt die Route entlang jenes Abschnitts der Märkerwaldstraße, der ab Sommer grundhaft saniert werden wird.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Dorfplatz Römer. Vor dem Abmarsch besteht die Möglichkeit, die umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkassen-Filiale zu besichtigen. Ziel des Grenzgangs ist das Sportlerheim der SG Gronau, wo die Alten Herren ein Mittagessen anbieten. Ab 12.30 Uhr findet im Sportlerheim eine offene Bürgersprechstunde des Ortsbeirats statt, um 12.45 Uhr beginnt dort die 12. öffentliche Sitzung des Gremiums. Der Grenzgang wird bei jeder Witterung durchgeführt. Für Kinderwagen ist der Wegverlauf in diesem Jahr nur bedingt geeignet. red