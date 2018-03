Anzeige

Bensheim.Am Sonntag (25.), 19 Uhr, wird im Parktheater Bensheim mit „Irish Spring – Festival of Irish Folk Music“ der Frühling an der Bergstraße ausgerufen – auch wenn die Temperaturen zurzeit alles andere als frühlingshaft sind. Zum traditionellen Saison-Auftakt präsentieren die Internationalen Sommerfestspiele Bensheim-Auerbach das Festival of Irish Folk Music mit vielen Künstlern aus verschiedenen Regionen. Im Blickpunkt steht das irische Quartett Rianta (Bild) zwischen erdiger Tradition und innovativen neuen Klangbildern. red/Bild: Veranstalter