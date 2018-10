Am Sonntag Kindergottesdienst

Bensheim.Am Sonntag (21.) lädt das Kindergottesdienstteam der Evangelischen Stephanusgemeinde um 10 Uhr zum Kindergottesdienst ins Gemeindehaus in der Eifelstraße ein. Der Kindergottesdienst steht unter dem Motto „Starke Kinder – Kinder stärken“.

Der Kindergottesdienst beginnt gemeinsam in der Kirche mit dem Erwachsenengottesdienst. Nach der Begrüßung – während des ersten Liedes – zünden die Kinder die Kindergottesdienst-Kerze an der Osterkerze an. Im Kindergottesdienstraum wird erzählt, gesungen, gebetet, gespielt und gebastelt. Zum Abschluss gibt es für alle Getränke und Kekse im Kinder-Café in der Konfi-Lounge. Der Kindergottesdienst endet zeitgleich mit dem Erwachsenengottesdienst. Eingeladen sind alle Kinder ab drei Jahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018