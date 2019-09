Am Sonntag Kindergottesdienst

Bensheim.Das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Stephanusgemeinde lädt für Sonntag (8.) wieder alle Kinder ab drei Jahren zum Kindergottesdienst ein. Um 10 Uhr beginnt der Kindergottesdienst in der Kirche mit allen, die zum Gottesdienst gekommen sind.

Erzählen, singen, beten

Während das erste Lied gesungen wird, zünden die Kinder die Kindergottesdienst-Kerze an der großen Osterkerze am Altar an und gehen dann in den Kindergottesdienst-Raum. Dort wird erzählt, gesungen, gebetet und gespielt.

Jedes Mal gibt es ein neues spannendes Thema, aber auch Elemente, die sich wiederholen, wie zum Beispiel den persönlichen Segen für jedes Kind am Ende des Kindergottesdiensts. Nach dem Kindergottesdienst treffen sich alle zu Keksen und Getränken in der Konfi-Lounge. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.09.2019