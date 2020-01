Am Sonntag Kindergottesdienst

Bensheim.Das Kindergottesdienst-Team der Evangelischen Stephanusgemeinde lädt für Sonntag (26.) um 10 Uhr wieder alle Kinder ab drei Jahren zum Kindergottesdienst ein.

Passend zur Jahreslosung für 2020 „Ich glaube – hilf meinem Unglauben“ hören die Kinder die Geschichte von der Wunderheilung eines Jungen, der von einem bösen Geist besessen war.

Der Kindergottesdienst beginnt gemeinsam mit dem Gottesdienst der Erwachsenen in der Kirche. Während des ersten Liedes zünden die Kinder die Kindergottesdienst-Kerze an der Osterkerze an und gehen dann in „ihren“ Raum, wo sie gemeinsam singen, beten, spielen und basteln. Im Anschluss treffen sich alle zum Kinderkirchen-Café in der Konfi-Lounge. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020