Am Sonntag Kindergottesdienst in Stephanusgemeinde

Bensheim.Für Sonntag (2.) lädt das die Evangelische Stephanusgemeinde um 10 Uhr zum Kindergottesdienst ins Gemeindehaus in der Eifelstraße ein. Zum Thema „Gott verwandelt die Wüste“ hören und sehen die Kinder eine Geschichte.

Der Kindergottesdienst beginnt gemeinsam in der Kirche mit dem Erwachsenengottesdienst. Nach der Begrüßung, während des ersten Liedes, zünden die Kinder die Kindergottesdienst-Kerze an der Osterkerze an. So ziehen dann Kinder und Mitarbeiterinnen in den Kindergottesdienstraum im Untergeschoss, wo sie gemeinsam Kindergottesdienst feiern.

Es wird erzählt, gesungen, gebetet, gespielt und gebastelt. Zum Abschluss gibt es für alle Getränke und Kekse im Kinder-Café in der Konfi-Lounge.

Der Kindergottesdienst endet zeitgleich mit dem Erwachsenengottesdienst. Eingeladen sind alle Kinder ab drei Jahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018