Am Sonntag KKMV-Konzert

Fehlheim.Zur Vorbereitung auf das Konzert am Sonntag (28.) um 17 Uhr verbrachte der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) Sankt Bartholomäus Fehlheim ein Probenwochenende in Wiesbaden. In der dortigen Jugendherberge wurde noch einmal am letzten Schliff gearbeitet.

Dirigentin Monika Forstbach wird alle Hände voll zu tun haben, damit auch wirklich jeder Ton sitzt. Für sie ist dieses Konzert auch das letzte in ihrer Karriere als Dirigentin beim KKMV Fehlheim. Nach mehr als zehn Jahren ist es ihrer Meinung nach an der Zeit, den Taktstock zur Seite zu legen und sich wieder mehr aktiv dem Musizieren zu widmen.

Das Konzert in der Pfarrkirche Fehlheim steht unter dem Titel „Glaube, Liebe und Freundschaft“. Die einzelnen Konzertstücke nehmen Bezug auf das Motto, sei es durch den Text oder den Hintergrund ihrer Entstehung.

Trotz des Veranstaltungsortes handelt es nicht um ein Kirchenkonzert im klassischen Sinn. Auch Musik aus dem Unterhaltungsbereich findet ihren Platz, was aber durchaus auch zum Stil einer modernen Kirche passt. So treffen Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach auf Udo Lindenberg und Ennio Morricone – eine Mischung traditioneller und moderner Melodien. Der Eintritt ist frei, die Kirchenmusiker freuen sich über Spenden. red

