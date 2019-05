Am Sonntag Konfirmation in Auerbach

Auerbach.Am Samstag (25.) findet um 19 Uhr der Konfirmanden-Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden der Gruppe von Pfarrer Karl Michael Engelbrecht in der Bergkirche statt.

Der Gottesdienst steht im Zusammenhang mit der Konfirmation, die am Sonntag (26.) um 10 Uhr mit kirchenmusikalischer Begleitung durch den Kirchenchor in der Bergkirche stattfindet.

Am Konfirmationssonntag treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Bachgasse. Dort wird ein Fotograf die Gruppe aufnehmen.

Anschließend werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pfarrer Engelbrecht und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläut durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche ziehen.

Folgende Jugendliche werden konfirmiert: Romy Darmstädter, Fee Daum, Kim Herrmann, Johanna Jonas, Elle Laske, Zoe Madel, Mirja Nagel, Leonie Naramski, Jonathan Balß, Nils Burkhard, Julian Faust, Benjamin Fischer, Sebastian Härtel, Yannick Lies, Fynn Nöding, Jakob Schnepf, Kimi Selbert, Marvin Sokolowski, Stefan Tapper und Leonard Thiele.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde darauf hin, dass die Anmeldung der neuen Konfirmanden am Donnerstag, 6. Juni, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Pfarrbüro in der Bachgasse 39 vorgenommen werden kann.

Angesprochen sind Jugendliche, die in diesem Sommer in das achte Schuljahr kommen. Das Familienstammbuch ist zur Anmeldung mitzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.05.2019