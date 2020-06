Am Sonntag Kräuterspaziergang

Coronavirus

Am Tag für die IT-Sicherheit an der Börse, am Abend kreativ am PC

Normalerweise ist er damit beschäftigt, an der Börse für die IT-Sicherheit zu sorgen, doch momentan, in der Coronakrise, bastelt Matthias Geihs nach Feierabend an einer Website, die die Entwicklung der Infektions- und Todesfälle ...