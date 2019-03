Am Sonntag Orgelkonzert

Bensheim.Für Sonntag (3.) um 17 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Orgelkonzert ein, in dem „Die Kunst der Fuge“ aufgeführt wird. Christoph Bergner spielt das Spätwerk Bachs, dessen letzter Satz unvollendet geblieben ist.

Bach hat in diesem Werk die Fugentechnik auf ihren Höhepunkt geführt. An der Komposition hat er das letzte Jahrzehnt seines Lebens gearbeitet. Es war für ihn die Summe seines Schaffens. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Einnahmen kommen dem Kindergartenprojekt in Njombe, Tansania, zugute. Dort wird in diesem Jahr die Ausbildung von neun Erzieherinnen finanziert. red

