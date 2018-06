Anzeige

Auerbach.Am Samstag (16.) reparieren Experten des Repair-Cafés Bergstraße von 14 bis 16 Uhr defekte Geräte in den Räumen der Behindertenhilfe in Auerbach. Parkmöglichkeiten befinden sich an der Rückfront an der Einfahrt gegenüber der Schillerschule. Kaffee, Kuchen und Reparaturen sind kostenlos.

Während der Internationalen Woche haben Kübel-Stiftung, Schillerschule und Repair-Café eine Ausstellung zum Thema „Unser Griff nach den Rohstoffen dieser Welt“ organisiert. Sie zeigt die Folgen eines konsumorientierten Lebensstils auf Mensch und Umwelt in den Herkunftsländern „unserer Rohstoffe“ auf. Die Ausstellung ist vom 11. bis zum 15. Juni von 8 bis 13 Uhr öffentlich zugänglich. Gruppentermine für Nachmittagsbesuche müssen mit Frau Lorson von der Schillerschule abgesprochen werden.

Um jungen Menschen zu zeigen, dass reparieren Spaß macht, wird es ein Repair-Kids an der Schillerschule geben. Weitere Fragen können gerichtet werden an info@repaircafe-bergstrasse.de. gs