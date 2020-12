Am Sonntag Tele-Shopping

Bensheim.Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Für den krisengebeutelten Einzelhandel ist derzeit guter Rat teuer. Durch den neuerlichen Lockdown mit geschlossenen Geschäften geht vielen ein großer Teil des so wichtigen Weihnachtsgeschäfts verloren.

Wie könnte man in dieser Situation helfen? Diese Frage stellte sich auch Harry Hegenbarth mit seinem Showmaker-Team, der selbst auch seit März unter der Pandemie zu leiden hat. Die kurzfristig in die Tat umgesetzte Idee lautet: Tele-Shopping. Aus dem Kaufhaus Ganz wird „Kauf(zu)Haus Ganz“ – und in einer witzigen Show, ähnlich wie man sie von einschlägigen TV-Kanälen kennt, wird Hegenbarth gemeinsam mit Moderator Felix Gaudo am Sonntag (20.) ab 17 Uhr verschiedene Produkte anpreisen. Für zusätzliche Unterhaltung dürfte der Umstand sorgen, dass beide die zu präsentierenden Produkte vorher nicht kennen.

Interessierte können die Show auf Facebook oder YouTube verfolgen. Zuschauer können währenddessen anrufen, kommentieren oder Fragen stellen. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020