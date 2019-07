Am Sonntag Vernissage mit dem Künstler

Bensheim.Die Galerie Böhler in Bensheim (Marktplatz 6) zeigt von Sonntag, 21. Juli, bis 21. August Werke von Wolfgang Werkmeister unter dem Titel „Naturgewalten – Wind und Regen in neuen Radierungen der Ostsee-Zyklen Fehmarn – Darß – Rügen“.

Seine Werke künden von seinen Reisen. Küstenlandschaften fesselten ihn. Klare Sicht, wundervolle Wolkenspiele und eine endlose Weite gaben seinen graphischen Werkzyklen eine unverwechselbare Note. Die Besucher erwartet eine überraschende Ausstellung, es ist die zehnte Schau der Galerie mit Wolfgang Werkmeister. Der Künstler wird zur Eröffnung am Sonntag, 21. Juli, 11.30 Uhr, nicht nur anwesend sein, er wird diskutieren – was ist und was kann Kunst in unserer Zeit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019