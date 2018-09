Am Wochenende Automobilausstellung in Bensheim

Bensheim.Der Automobil-Club (AC) Bensheim richtet am Wochenende wieder die Bensheimer Automobilausstellung (BAA) aus. Am 15. und 16. September sind alle nennenswerten Marken, vertreten durch lokale Autohäuser, zu sehen. Auf dem Vereinsgelände des ehemaligen ADAC-Übungsplatzes An der Hartbrücke 13 haben die Besucher an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen.

Weitere Attraktionen und ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgen für einen kurzweiligen Aufenthalt. Die Sportabteilungen des AC Bensheim – Jugendkart-Slalom, Motorrad-Trial und Autoslalom – nehmen die Gelegenheit wahr, sich und ihr Angebot im Verein zu präsentieren. Die Trialgruppe zeigt an beiden Tagen in mehreren Shows ihr Können. Der Eintritt ist frei. red/Archivbild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018