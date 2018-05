Anzeige

Spende für Ort seiner Ahnen

Auf seine Bitte hin, hat die Leiterin der Stadtteildokumentation auch seine Ahnen mit ihrer Mitgliedschaft bei „Ancestry“ und der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung Darmstadt erforscht. Das von Koehler hierfür angebotene Honorar wollte sie aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements für die Stadtteil-Dokumentation nicht annehmen. Da sich der Amerikaner mit Hochstädter Wurzeln unbedingt erkenntlich zeigen wollte, schlug sie vor, dem Ort seiner Ahnen eine Spende zukommen zu lassen. Koehler war vom Projekt Hochstädter Haus mit Dorfladen, Café und Gemeinschaftssaal sofort begeistert und hat dem Förderverein Heimatpflege Hochstädten eine Spende überwiesen. Susanne Hummel, Vorsitzende des Fördervereins Heimatpflege Hochstädten, ist begeistert: „Ich finde es großartig, dass das Hochstädter Haus eine solche Strahlkraft entfaltet und danke Claudia Sosniak für ihre Initiative, die auch für das gute Zusammenspiel zwischen den Hochstädter Einrichtungen und Vereinen steht.“

Ausführliche Informationen über die Hochstädter Vergangenheit und Gegenwart wird die Stadtteildokumentation bei ihrer Ausstellung Anfang November 2018 präsentieren. Koehlers Urgroßvater Heinrich Müller (1840-1880), Sohn des Hochstädter Volksschullehrers Johannes Müller (1802-1851) und Anna Barbara Arras (1805-1878), war Lithograph in Frankfurt am Main. Vater Johannes war von 1825 bis zu seinem Tod 1851 Volksschullehrer in Hochstädten.

Im Jahr 1866 heiratete Heinrich Müller die Auerbacherin Anna Magdalena Brückmann (1844-1922) und das Ehepaar lebte mehrere Jahre mit den Kindern Georg, Charlotte Friederike und Wilhelm in Frankfurt. 1878 zog die Familie dann nach Wien, wo Heinrich Müller eine Anstellung als Lithograph bei der k.u.k. Staatsdruckerei hatte.

Somit muss er als Lithograph in seinem Fachbereich sehr gut gewesen sein. Leider starb er bereits zwei Jahre später (1880) an Blutzersetzung, heute Leukämie genannt. Anna Magdalena Müller war mit den zwei ältesten Kindern nach dem Tod ihres Mannes nach Amerika ausgewandert. Jüngster Sohn Wilhelm kam 1887 nach. Warum, konnte bisher nicht geklärt werden.

David Koehlers Ur-Ur-Großmutter Anna Barbara Müller übernahm nach dem Tod ihres Mannes 1852 übrigens das Haus, heutige Mühltalstraße 268, und soll bereits dort eine Gastwirtschaft betrieben haben – späteres Gasthaus der Familie Roth, heute Fiesta. red

