Anzeige

Bensheim.Bereits traditionell kommt die Amersham Band aus der englischen Partnerstadt zum Winzerfest nach Bensheim – und bereits zum zweiten Mal spielt sie im Parktheater mit der AKG Big Band. Im letzten Jahr war die Big Band bei einem Gegenbesuch zu einem Konzert in Amersham zu Gast.

Der erste Nachweis einer Blaskapelle in Amersham findet sich in einem Zeitungsartikel vom 1843. Dieses Jahr ist das 175-jährige Jubiläum und dazu wird ein Programm präsentiert, um die lange Geschichte der Musik für die lokale Gemeinschaft zu feiern. Eines der fünf großen Konzerte findet nun in Bensheim statt. Neben den während des Winzerfests stattfindenden beliebten „Straßen-Konzerten“ an verschiedenen Plätzen in der Bensheimer Innenstadt und beim Winzerfestumzug wird die Amersham Band auch in diesem Jahr beim Eröffnungsempfang des Winzerfestes auf dem Marktplatz spielen.

Swing, Latin, Jazz und Pop

Zum Freundschafts-Konzert lädt der Freundeskreis Bensheim-Amersham am Freitagabend, 31. August, um 19.30 Uhr in das Parktheater ein. Einlass ist ab 19 Uhr.