Amersham-Freunde im English Theatre

Bensheim.Eine kleine Gruppe von Theaterinteressierten des Freundeskreises Amersham traf sich am Bensheimer Bahnhof, um gemeinsam das English Theater in Frankfurt aufzusuchen. Im English Theatre wurde das Stück „Apologia“ aufgeführt – ein Familiendrama, das als klassische Dinnerparty beginnt, anfangs gesellig und weinselig, aber gegen Ende düster und dunkel. Für nicht Native-Speaker war das Stück eine kleine Herausforderung, aber im Grunde haben alle die Handlung gut verfolgen können. Während der Pause war in der gemütlichen Bar sowie auf der Heimfahrt im Zug genug Zeit, um über den Stoff zu diskutieren. Die Resonanz auf die gemeinsame Unternehmung war so positiv, dass Janet Sterrit-Brunner vom Freundeskreis bereits das nächste Theater-Event für den Herbst 2019 plant. red/Bild: Freundeskreis

