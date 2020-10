Amtswechsel bei den Kiwanis

Bensheim.Bei der Amtsübergabe ist diesmal alles ein wenig anders. Wo normalerweise alle 18 Mitglieder des Bensheimer Kiwanis-Clubs vertreten sind, trafen sich am Montag nur wenige Mitglieder, um mit gebührendem Abstand den neuen Präsidenten in sein Amt zu heben.

Seit dieser Woche steht Reinhard Meuser bereits zum zweiten Mal an der Spitze der lokalen Gruppierung der internationalen Wohltätigkeitsorganisation. Vorgänger Mathias Matzeit übergab dem 56-jährigen Diplom-Chemiker am Montag in den Räumen des Bensheimer Golfclubs offiziell im Rahmen eines Clubabends die Amtskette.

Derzeit ist ehrenamtliches und soziales Engagement so wichtig wie lange nicht. Nun befinden sich auch die Service-Clubs in einer Ausnahmesituation. Einerseits stürzt die Corona-Krise viele Familien in große finanzielle Schwierigkeiten. Sie benötigen Hilfe mehr denn je. Andererseits musste auch der Bensheimer Kiwanis-Club viele geplanten Veranstaltungen absagen, so dass wichtige Spendeneingänge ausfallen.

Dennoch unterstützt Kiwanis, wo immer es möglich ist, etwa bei Einschulungskindern. Bereits zum vierten Mal spendierte der Kiwanis-Club über 30 Schulanfängern, die keinen Schulranzen hatten, weil es das Familienbudget nicht hergibt und auch von anderer Stelle keine Unterstützung da war, einen solchen.

Hilfsprojekt in Nepal

Neben lokalen Projekten werden internationale Projekte unterstützt. Seit 2018 wird ein privates Hilfsprojekt in Nepal gefördert. Dort konnten mit Unterstützung des Clubs neue Dächer für Hütten im Dorf Gatlang gekauft werden, welches nach dem Erdbeben 2015 völlig verwüstet wurde.

Der 2007 gegründete Kiwanis-Club Bensheim ist Teil der Kiwanis-Familie mit weltweit über 600 000 aktiven Mitgliedern. Unter dem Motto „ Serving the Children of the world“ setzen sich engagierte Frauen und Männer für benachteiligte Kinder ein.

Kiwanis-Clubs in Deutschland und weltweit setzen sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein. Allein in der Zeit von Oktober bis Dezember – den ersten drei Monaten des Kiwanischen Amtsjahres – haben Clubs in Deutschland weit über 100 000 Euro für wohltätige Zwecke gespendet.

Die Mitglieder des Clubs treffen sich jeden ersten Montag im Monat, um Aktivitäten für Kinder zu planen, Vorträge zu hören und Freundschaften zu pflegen. Interessierte Gäste sind zu den Zusammenkünften jederzeit willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020