An Allerheiligen wird gewählt

Bensheim.Bürgermeisterwahl? Da war doch was. Genauer gesagt: Da hätte am 21. Juni was sein sollen. Dann kam allerdings das Coronavirus. Per Gesetzesänderung wurde im Landtag beschlossen, die Termine für die Wahlen zwischen April und Oktober zu verschieben. Durch den Lockdown mit all seinen Beschränkungen wäre kein vernünftiges Werben um Wählerstimmen möglich gewesen. Außerdem wollte man Helfer,

...