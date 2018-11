An Hemsbergschule denken

Bensheim.Birgit Schocke sitzt für die SPD im Ortsbeirat Mitte. In einer persönlichen Stellungnahme hat sie sich zur geplanten Bebauung auf dem Meerbachsportplatz und den Verkauf des Geländes geäußert.

„Noch ist der Meerbachsportplatz nicht verkauft. Noch kann ein auswärtiger Investor hier nicht investieren. Noch könnte die Wohnbau Bergstraße mit Sitz in Bensheim zum Zuge kommen, um auch finanzierbaren Wohnraum für junge Familien zu schaffen“, schreibt die Sozialdemokratin. Noch hätte die Stadt Zeit, um beim Kreis als Schulträger nachzufragen, ob Bedarf an Schulräumen für die Hemsbergschule vorhanden ist. Schon jetzt stehen Container im Schulhof. Warum diese Nachfrage? Ein Neubaugebiet am Meerbachsportplatz, ein großes Neubaugebiet auf dem Eulergelände: Zu erwarten sei ein Zuzug junger Familien – mit Kindern. Und die müssten beschult werden. Flächen werden benötigt, seien aber auf dem Schulgelände nicht mehr vorhanden, dafür aber im geplanten Baugebiet Meerbachsportplatz in einem Baufenster östlich der Hemsberg-Turnhalle.

„Vorausschauende Stadtverantwortliche müssten so etwas im Blick haben – und handeln. Doch wir müssen Verständnis haben: Mit den Planungen für das Bürgerhaus, dem Haus am Markt sind die Stadtoberen gefordert und überfordert? Zumindest liegt kein vernünftiges Konzept vor – oder es wurde nicht bekannt gemacht“, meint Schocke. red

